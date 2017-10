22:02, 3 Tetor 2017

Rolet e saj në shumë filma të njohur e kanë bërë atë një nga fytyrat më të njohura të Hollivudit, transmeton Klan Kosova.

Por aktorja e famshme, Jennifer Aniston nuk është parë të duket elegante si zakonisht gjatë paraqitjes së saj të fundit në New York.

48 vjearja është parë me një palë xhinse me një blluzë të thjeshtë dhe me një shall që ia shtonte stilin veshjes së saj.

