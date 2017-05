23:00, 15 Maj 2017

Jeena Dewan Tatum dhe Justin Timberlake kanë një të kaluar së bashku.

Gjatë një performance në “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, ylli i “Step Up” dhe ish valltarja e NSYNC ka pranuar se ajo dhe Timberlake kanë pasur një lidhje, pas ndarjes së Timberlake me Spears.

“Ne ishim miq, që krijuam një lidhje. Tani jemi miq të mirë. Nuk është aq e vështirë sa njerëzit mendojnë”, ka thënë ajo, transmeton Klan Kosova.

