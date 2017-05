20:23, 9 Maj 2017

Shefi i grupit parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj ka thënë se Kosovën dita e Europës e gjen duke promovuar presion e shantazh, gjë të cilat në favor i shkojnë vetëm kryeministrit të vendit, Isa Mustafa.

Në një status të publikuar në facebook, Lekaj tha po ashtu se kosovarët janë më proamerikanët e proeuropian në botë, por, jo për t’u nënshtruar sipas diktatit të disa ambasadorëve, njofton Klan Kosova.

”Në ditën e Evropës, u kuptuan shumë gjëra.

Në ditën e Evropës, njerëzit që do të duhej të promovonin vendimmarrje me integritet (medemek për tu përafruar me BE’n dhe integrimet tjera euroatlantike) ata promovojnë presion e shantazh, sipas disa agjendave që në favor mund t’i shkojnë vetëm kryeministrit në ikje dhe fqinjëve (aspak miqësor) të Kosovës.

Ne diten e Evropës jemi me keq se në kohën e administrimit sipas rezolutës 1244/99, atëherë të paktën e kemi ditë që as formalisht e as praktikisht nuk jemi të pavarur dhe të tjerët kanë marrë vendime për neve. Por sot kur jemi në dekadën e parë të pavarësisë, çka kërkojnë njerëz të huaj në takime me forumet e partive, për të promovuar demokraci? JO, sigurisht që jo!

E Kosovës nuk i ka mbetë asgjë tjetër, veçse të kërkojë të drejtën e vet mbi vetëveten. Të kërkojë qeveri, kuvend e deputetë plotësisht të pavarur, kështu do të jetë më e sigurtë, ndryshe siç tani është nënshtruar nga qeveria e saj, nuk e kemi të gjatë ri-pushtimin.

Ne jemi vendi me proamerikan e proevropian në botë, por jo për tu nënshtruar sipas diktatit të disa ambasadorëve, siç dikur na e bënën ata që i përndjekem në bashkëpunim me shtetet e këtyre ambasadorëve, por për të qenë miq që ia ruajnë krahët njëri-tjetrit, ashtu si kemi bërë çdo herë.

Në ditën e Evropës, Kosova ka nevojë për ndryshim, jo për vazhdimësi të plogësht e nënshtrim”.

