23:50, 18 Tetor 2017

Analistja Jehona Lushaku, ka thënë se Vetëvendosje do të kenë rënie në Gjilan shkaku i kandidatit Sami Kurteshi.

“Vetëvendosje në përgjithësi ka pas rritje – por zgjedhjet komunale janë nivel tjetër, kanë të bëjnë më kandidatin dhe aspektin programin”.

“Për shkak të kësaj Vetëvendosje do të kenë rënie”.

Kështu ka thënë Lushaku në Analizën Lokale në Klan Kosova.

“Ndërsa LDK-ja do të zgjojë disa të tjetër që do ta votojnë do ta zgjohen votuesit tradicional të saj”.

