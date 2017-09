0:05, 27 Shtator 2017

Sociologia Jehona Lushaku si problemin më të madh po e sheh mungesën e demokratizmit të partive politike, e që sipas saj, vërehet në emërtimin e kandidatëve për kryetar të komunave.

Tutje Lushaku ka thënë që kandidatët duhet të legjitimohen nga strukturat e partisë dhe duhet te paraqiten me një plan-program konkret, strategji konkrete, për sa kohë do të realizohen dhe me çfarë buxheti, gjë që sipas saj, mungoi tek prezantimi i kandidatëve për kryetar të Suharekës në dabatin e Klan Kosovës.

“Është jo serioze nga partitë që në momentin e fundit prezantojnë kandidatët. Kandidatët duhet të legjitimohen nga strukturat e partisë, e ne kemi kandidatë që as nuk njihen. Duhet të ketë strategji kur caktohen prioritetet për kaq kohë dhe me kaq buxhet do të përfundohen. Asnjëri nuk paraqiti diçka të tillë,asnjëherë nuk u cek buxheti në debatin për Suharekën” ka thënë Lushaku.

Tutje ajo tha se ka nevojë të menjëhershme që partitë të punojnë për demokratizimin brenda tyre, veçanërisht pasi që kjo është një ndër kushtet për integrimin në BE.

“Është i domosdoshëm demokratizimi i institucioneve e partive politike, nëse jemi të drejtuar kah BE-ja. Ne ende nuk po mundemi me e ndërmarrë hapin e parë” deklaroi Jehona Lushaku.

