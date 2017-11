23:39, 7 Nëntor 2017

Ligjëruesja e UP-së, Jehona Lushaku, debatin për Vushtrrinë në Magiazina Lokale të Klan Kosovës, e vlerësoi si shumë cilësorë, duke vënë në pah prezantimin e ideve nga dy kandidatët për këtë komunë.

“Ishte njëri nga debatet me cilësore që kemi parë deri tash, të dy kandidatët prezantuan projektet dhe prioritetet e tyre. Ishin kandidate të fortë, kishin një ndeshje shumë më shumë të bazuar ne ide, se sa akuza e kundër-akuza dhe në populizëm” deklaro Jehona Lushaku ne Analiza Lokale te Klan Kosovës.

Tutje Lushaku si vlerë të shtuar të kësaj gare i quajti njohuritë e kandidatit të PDK-së, Ferit Idrizi, në lëmin e shkollave profesionale, si dhe synimet e atij të LDK-së, Xhafer Tahiri, në lidhje me aplikimin në projektet e IPA-s.

“PDK arriti të ndërlidhë projektet që deshifron ti realizoj me projektet që ka pasur paraprakisht qeverisja e kaluar, që tregon një kontinuitet të PDK-së në komune. Si drejtor i një shkolle profesionale Ferit Idrizi njihte këtë lëmi dhe ofroi një ndërlidhje të tregut me shkollat. Tahiri gjithashtu prezantoi synimet e tij për aplikimin e projekteve IPA, që është një vlerë e shtuar, pasi që BE-ja veçse ka ndarë 71 milionë euro. Ai lidhi këto projekte me impiantet e ujit, pastrimin e ujërave të zeza si dhe me infrastrukturë” deklaroi Lushaku, njofton Klan Kosova.

Tutje Lushaku shtoi që fryma e ndryshimin që proklamon LDK-ja, shkon ne disfavor të PDK-së, megjithatë theksoi që jo domosdoshmërish votuesit do të dalin në balotazh në mase të njëjtë, njofton Klan Kosova.

