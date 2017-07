13:00, 11 Korrik 2017

Reperi i famshëm Jay Z, ka pranuar se martesa e tij me Beyonce, nuk erdhi nga një lidhje e ndërtuar tërësisht e vërtetë.

Ai ka thënë se fillimisht marrëdhënja e tij me Beyonce filloj të plasaritej edhe publikisht.

Jay i cili tashmë gëzon tre fëmijë me këngëtaren e njohur, në një prononcim të tij ka pranuar se gjëja më e vështirë që ai ka përjetuar është përballja me vështirësitë potenciale për bashkim dhe puna që e lidh me të, transmeton Klan Kosova.

Dashuria e Jay Z dhe Beyonce u kurorëzua me martesë nëntë vjet më parë, ndërkaq pas fëmijës se parë të tyre, tashmë çifti gëzojnë dhe binjak.

Në një prononcim të tij të fundit, Jay Z po ashtu këmbëngul se marrëdhënia e tij me zonjën Bey ishte një test më i madh se sa sfida e tij gjatë edukimit që mori në Broklyn të New York-ut.

