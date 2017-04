Kryediplomati kosovar më 2 maj do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të Bashkimit Europian, në të cilat pritet të diskutohen cështje me rëndësi për vendin dhe të ardhmen e tij

12:29, 29 Prill 2017

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, më 2 maj do të takojë shefen e Politikës së Jashtme të Bashkimit Europian, Federica Mogherini dhe komisionerin për Zgjerim dhe Fqinjësi, Johannes Hahn.

Në fokus të këtij takimi pritet të jetë përmbushja e kushtit të mbetur për heqjen e vizave për kosovarët, rrjedhimisht miratimi i demarkacionit me Malin e Zi në Kuvendin e Kosovës, njofton Klan Kosova.

Po ashtu besohet se me zyrtarët e lartë të Bashkimit Europian, ministri Hoxhaj do të trajtojë edhe aspekte tjera të rrugës së Kosovës drejt këtij institucioni, si edhe raportet me fqinjët, me theks të vecantë në ato me Serbinë.

