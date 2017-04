16:22, 14 Prill 2017

Ministria japoneze e Punëve të Jashtme ka njoftuar sot është në “nivel të lartë të gatishmërisë” dhe do të “marrë të gjitha masat e mundshme” për t’iu përgjigjur çdo eventualiteti të mundshëm në Gadishullin Korean, ku Koreja e Veriut paralajmëron luftë dhe një provë të re bërthamore.

Ministria japoneze tha se ky vend do të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara, Korenë e Jugut dhe vende të tjera, dhe do të vazhdojë përpjekjet e saj për të bindur Korenë e Veriut që të përmbahehet nga provokimet dhe aktet e mëtejshme në përputhje me rezolutat e OKB-së, për të mbrojtur zhvillimin e teknologjisë së raketave, raporton AP, përcjellë Klan Kosova.

