14:33, 18 Mars 2017

Adnan Januzaj ka thënë se nuk është i sigurt rreth së ardhmes së tij, derisa është duke kaluar periudhë të vështirë si i huazuar te Sunderland.

Januzaj ka kontratë me Manchester United, por që ka deklaruar se nuk e di nëse do të kthehet në Old Trafford pas huazimit ose jo.

“Ka qenë shumë e vështirë, sepse nuk është e lehtë të shkohet nga Manchester United në Sunderland”, ka thënë ai.

“Më duhej ta bëja këtë. Kjo shërben si mësim për mua sepse jam vetëm 22 vjeç”, ka deklaruar Januzaj.

“Njerëzit mendojnë së unë jam 26-27 vjeçar – jam vetëm 22. E di se njerëzit duan më shumë nga unë. Ana tjetër është se ata duhet të shikojnë anën tjetër të lojës sime”.

Ai ka thënë se kur ka shkuar në Sunderland e ka ditur se do të jetë i lumtur.

“Kam mësuar shumë dhe kjo do të më bëjë më të fortë. Nuk e di se ku do të shkoj, por që do të ndihem më rehat dhe më i lumtur”, ka thënë Januzaj.

