Ditë më parë, u nda nga jeta aktori legjendar, Roger Moore, i njohur më shumë për rolin e tij të James Bond që e kishte luajtur për më shumë se dhjetë vjet.

Prodhuesit e “James Bond” kanë publikuar në rrjetin social Twitter një video nderuese që feston rolin e aktorit në filmat e agjentit 007.

Ata ia dhanë videos mbishkrimin: Bond, James Bond. Askush nuk e bën më mirë . E kujtojmë Sir Roger Moore.

Bond, James Bond. Nobody does it better. We remember Sir Roger Moore. pic.twitter.com/kalCFEslFY

— James Bond (@007) May 26, 2017