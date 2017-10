23:34, 11 Tetor 2017

Amir Jakupi, gazetar në Kamenicë, ka thënë në Analizën Lokale në Klan Kosova, se gjasat më të mëdha për fitore në komunën e Kamenicës i ka kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shaip Surdulli, i cili me gjasë se në balotazh si i pari, do të shkojë me Qëndron Kastrati e Lëvizjes Vetëvendosje.

Duke komentuar kandidatët për kryetar komune në Kamenicë, Jakupi nuk ka përjashtuar se një garë e fortë do të jetë për vendin e dytë edhe në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.

“Vetëvendosje do të ketë një rritje të madhe, por Surdulli do të jetë e pari”, ka deklaruar Jakupi.

“Këtë e them në bazë të tubimeve zgjedhore që i shoh dhe në bazë të komenteve të njerëzve”.

Jakupi ka shtuar se nëse LDK-ja dhe Vetëvendosje shkojnë në balotazh, atëherë votuesit e PDK-së ka shumë mundësi të shkojnë ka LDK-ja.

