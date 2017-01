11:10, 7 Janar 2017

Mesfushori i Kombëtares, Jahmir Hyka ka vendosur për të ardhmen e tij.

Ai do të largohet nga Lucerna për shkak të marrëdhënieve aspak të mira me trajnerin për tu transferuar në Superligën turke te Alianspori.

400 mijë euro do të fitojë Hyka nga kjo kontratë, plus bonuse bazuar në gola që futbollisti do të shënojë, shkruan Albeu.

Të hënën pritet zyrtarizimi i Hykës në ekipin e Supeligës turke. Kujtojmë që Hyka kishte gjashtë vite që luante në Zvicër.

