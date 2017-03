21:59, 16 Mars 2017

Golashënuesi më i mirë i ligës së futbollit australian, Besart Berisha të enjten ka mbërritur në Prishtinë.

Pas arritjes në aeroport, futbollisti ka treguar arsyet pse i është bashkuar përfaqësueses së Kosovës në futboll, ndër të tjera duke thënë se e do këtë vend dhe se nuk do t’ia falte vetës nëse nuk do të luante për Kosovën.

31 vjeçari tha se duhet ta shohë se si funksionon ekipi, e nëse arrin të kuptohet me bashkëlojtarët atëherë do të shënoj edhe gola, kurse mezi pret ta veshë fanellën e ‘Dardanëve’ më 24 mars në përballje kundër Islandës në Loro Boriçi të Shkodrës.

Kronikë nga gazetari Emanuell Syla.