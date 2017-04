9:00, 12 Prill 2017

Përfitimet shëndetësore të xhenxhefilit njihen janë njohur qysh moti nga kinezët e lashtë ndërsa bota vetëm tani është duke zbuluar vetitë e mrekullueshme të këtij produkti.

Plot me kalium dhe mangan, përgjegjës për punën e duhur të zemrës, xhenxhefili është përbërës që duhet t’i kushtoni vëmendje, në qoftë se keni dëshirë të mbeten të shëndetshëm.

Krahas zemrës, xhenxhefili është i shkëlqyer për forcimin e sistemit imunitar dhe për shkak të përmbajtjes së tij mund të mbrojë lëkurën, flokët, dhëmbët dhe thonjtë.

Është i pasur me vitaminat A, C dhe E, ashtu edhe me vitaminin B dhe minerale të tjera si magnez, fosfor, hekur, zink, kalcium dhe beta karoten.

Xhenxhefili është provuar për të trajtuar me sukses problemet e nyjeve nga një studim të publikuar në Phytotherapy Research.

Plus, xhenxhefili ka qenë shumë efektiv në parandalimin e migrenës dhe dhimbjeve kronike të kokës, transmeton Klan Kosova.

Për të marrë maksimumin nga xhenxhefili, ju mund të mësoni nga receta e mëposhtme se si të përgatisni ujin me xhenxhefil që do të kurojë dhimbjen tuaj të kokës, problemet me zemër dhe dhimbjet e muskujve.

Përbërësit:

1-2 rrënjë të freskëta xhenxhefili

3 gota ujë

Gjysmë limoni

Mjaltë të papërpunuar

Përgatitja:

Grijeni xhenxhefilin imët. Hidhni 2-3 gota me ujë dhe lëngun e shtrydhur të limonit. Së fundi, shtoni mjaltin. Ilaç është gati dhe ju mund të konsumoni atë në baza ditore.

Interesante