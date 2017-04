9:00, 23 Prill 2017

Studimet e ndryshme kanë treguar se aktiviteti fizik i mëngjesit ndikon drejtpërdrejt në shëndetin tuaj dhe aktivitetet e juaja gjatë ditës.

Ushtrimet kanë shumë ndikim sidomos gjatë kohës kur keni stres, sepse do t’ju ndihmojnë ta shkarkoni atë. Përveç kësaj, ushtrimet janë shumë të rëndësishme edhe për ruajtjen e linjave trupore.

Nga ushtrimet, sidomos të mëngjesit, ne përfitojmë shumë gjëra, si:

Përmirësimin e metabolizmit tuaj.

Kjo do të thotë se trupi juaj djeg më shumë kalori pas stërvitjeve, madje edhe kur ju jeni ulur në tavolinë ose në makinën tuaj.

Përmirësoni energjinë tuaj fizike dhe mendore

Me ushtrime ju zgjoni trupin tuaj dhe përgatisni mendjen për një ditë të gjatë, e ndoshta edhe të lodhshme. Lëvizja mund të jetë burim i madh i energjisë, kur ne fillojmë ditën tonë.

Zhvilloni vetë-disiplinën

Ditët kur ju filloni te angazhoheni në mëngjes me aktivitete fizike, do të filloni edhe të bëni një orar, të cilit do t’i përmbaheni. Kjo gjë do të ndikojë që ju t’i jepni kuptim edhe kohës, e jo të ndërmerrni aktivitete vetëm sa për të kaluar kohën.

Bëni gjumë më të mirë

Zgjimi herë në mëngjes për të ushtruar, do t’ju ndihmojë që ju të bëni gjumë të mirë në mbrëmje. Trupi juaj do të ndjejë lodhje dhe do të shijojë gjumin.

Ushtrimet ndikojnë në ruajtjen e linjave trupore

Ushtrimet e mëngjesit ndikojnë që ju të keni linja perfekte trupore. Pas pak kohe, ju do të vëreni ndryshimet pozitive falë ushtrimeve të mëngjesit./shekulli