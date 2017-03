16:40, 20 Mars 2017

Kushdo ka nevojë për gjumë, kjo është një pjesë e rëndësishme e shëndetit tonë.

Sa më shumë që të pushojmë, ajo do të ndikojë drejtpërdrejtë në disponimin tonë, qëndrimin dhe shëndetin fizik.

Çdo njeri do të ketë nevoje për sasi të ndryshme të gjumit në varësi të stresit, nivelit të aktivitetit, dhe shëndetit të përgjithshëm. Ne kemi ndarë gjumin sipas grup-moshave. Sa më i vjetër të bëhesh, më pak trupi do të ketë nevojë për gjumë dhe do të flini më pak.

Të mos flesh mjaftueshëm do të ndikojë në shëndetin tuaj mendor, sjelljen dhe shëndetin publik.

Njerëzit të cilët nuk pushojnë mjaftueshëm shqetësohen më lehtë, kanë shpërqendrim më të madh dhe janë jo produktiv. Më poshtë kemi sjellë listën sipas grup moshave se sa është e nevojshme të flejë një njeri.

Të sapolindurit: 12-18 orë

Foshnjat: 14-15 orë

Të vegjlit: 12-14 orë

Parashkollorët: 11-13 orë

Fëmijët në shkollë fillore: 10-11 orë

Adoleshentët: 8.5 – 9.5 orë

Të rriturit: 7-9 orë

Të moshuarit: 5-7 orë, shkruan Albeu, përcjellë Klan Kosova.

Interesante