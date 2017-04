14:30, 23 Prill 2017

Mbajtja e një qeni gjatë periudhës së shtatzanisë së një nëne por dhe pas lindjes, mund të rrisë sistemin imunitar të fëmijës.

Ky është rezultat i një studimi kanadez ku thotë se të poseduarit një qen gjatë periudhës së shtatzënisë i sjell dobi pozitive foshnjës tuaj, njofton Klan Kosova.

Në këtë studim u përfshinë fëmijët nga familjet me kafshë shtëpiake – në 70 për qind të rasteve me qenë, u gjetën të kenë nivele më të larta të mikrobeve të zorrëve, të lidhura me nivele më të ulëta të alergjive dhe obezitetit, njofton Klan Kosova.

Studimi i cili u bë në Universitetin kanadez të Albertas, arriti rezultate pozitive pas tre muajve të lindjes së nënave shtatzëna.