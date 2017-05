19:06, 28 Maj 2017

Urime të veçanta shkojnë për Emmy Rossumin!

30-vjeçarja thuhet se do të martohet me të fejuarin e saj, Sam Esmail, këtë fundjavë në New York, transmeton Klan Kosova.

Sipas People, çifti u pa duke bërë fotografi me familjes pranë urës Ed Koch në Sutton Place Park.

Emmy dhe Sam u fejuan në gusht të vitit 2015, pas dy vjetësh në lidhje.

