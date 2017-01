15:20, 17 Janar 2017

Arbana Osmani, vjet tha se “Big Brother 9” do të fillojë në pranverën e 2017-ës dhe mesa duket paska pasur të drejtë.

Këtë javë janë hapur audicionet për edicionin e ri i cili do të jetë shumë ndryshe pasi brenda do të shohim edhe çifte. Pas një pushimi 2-vjeçar, “reality show” më i ndjekur do të fillojë më 4 mars.

Produksioni nuk ka deklaruar ende një datë zyrtare, por e shtuna e parë e muajit mars pritet të jetë fillimi i “Big Brother 9”, shkruan Albeu, transmeton Klan Kosova.

