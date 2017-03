Ish reprezentuesi i Francës është i bindur se asi i Atletico Madrid do të transferohet tek Manchester United gjatë verës

20:02, 3 Mars 2017

Antoine Griezmann do të kalojë tek Manchester United në fund të edicionit, sipas ish reprezentuesit të Francës, Emmanuel Petit.

Asi i Atletico ka qenë i lidhur me një kalim tek United qysh në janar, me menaxherin Jose Mourinho që ka insistuar se do të transferojë lojtarë klasi.

Mediat britanike raportojnë se një marrëveshje prej 80 milionë eurosh mund të arrihet në fund të edicionit.

“Mendoj që Griezmann do të transferohet tek United”.

“Ai ka raporte shumë të mira me Pogba dhe mund të formojnë një dyshe shumë të mirë”.

