21:31, 13 Mars 2017

Lindita Halimi është këngëtarja nga Kosova e cila do ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurosong 2017.

Kënga quhet ‘’World’’ ndërsa tashmë dhe është publikuar në gjigantin Youtube, njofton Klan Kosova.

Performancën e Lindita Halimit do të mund ta shikoni teksa do të paraqitet nga qyteti ukrainas Kiev i cili do të jetë nikoqiri i garës së këngëve Eurosong 2017.