8:51, 15 Maj 2017

Gjatë këtyre pesë ditëve në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat vende-vende ditën e hënë dhe të mërkurën mund të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se nga diita e enjte do të ketë kthjellime dhe intervale më të gjata me diell.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6-10 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-25gradë Celsius. Do të fryjë erë nga veriu dhe verilindja me shpejtësi deri 11m/s”, bën të ditur IHMK-, transmeton Klan Kosova.

