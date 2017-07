16:58, 23 Korrik 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se i nxehti afrikan do të mbretërojë edhe gjatë ditës së nesërme.

“Masat e nxehta të ajrit me origjinë nga Afrika do të jenë të qëndrueshme edhe ditën e parë të javës”.

Ndërsa nga dita e martë temperaturat do të ulen nga 6-8 gradë Celsius, njofton Klan Kosova.

“Do të ketë vranësira të cilat nuk do të jenë stabile dhe vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh”.

“Temperaturat minimale gjatë kësaj periudhe do të lëvizin ndërmjet 12-17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin nga 24-35 gradë Celsius”, njofton ky institut.

