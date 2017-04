21:29, 7 Prill 2017

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu ka deklaruar se ai e mbështetë “mesazhin e fortë dhe të qartë” që është dërguar me sulmin amerikan në Sirinë fqinje.

“Si me fjalë, ashtu edhe me veprime, presidenti amerikan, Donald Trump ka dërguar një mesazh të fortë dhe të qartë sot – se përdorimi dhe përhapja e armëve kimike nuk do të tolerohet”, thuhet në një deklaratë nga zyra e Netanyahut, transmeton Klan Kosova.

“Izraeli e mbështet vendimin e presidentit Trump dhe shpreson se ky mesazh i dërguar pas veprimeve të tmerrshme të regjimit të Assadit do të reflektojë jo vetëm në Damask, por në Teheran edhe më gjerë”, thuhet tutje në këtë deklaratë.