13:00, 15 Gusht 2017

Demarkacioni në mes të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës është një zgjidhje që do të dukej e mirë vetëm në hartë.

Kështu ka thënë për Radio Deutsche Welle, politikani serb nga Kosova, Olivier Ivanoviq, që ka propozuar një “model skulptural”, transmeton Klan Kosova.

Ivanoviq beson se skicimi në praktikë, përveç në jetë, do të mund të nënkuptonte që Serbia ta njeh atë pjesë të Kosovës me gjithçka që është e rëndësishme për identik serb e që do të ishte një tjetër “zgjidhje e lehtë”.

Ka zgjidhje që njerëzit i bëjnë duke shikuar në hartë dhe duke tërhequr më pas vijën ndezëse, duke harruar se prapa kësaj zgjidhjeje shtrihen sakrifica dhe vuajtja e shumë njerëzve. Mendoj që Serbia nuk e lejon vetvetes të thyej kushtetutën në mënyrë të njëanshme duke njohur pjesën jugore të Kosovës. Sipas kësaj ‘zgjidhjeje të lehtë” copëtimi do t’i vinte edhe Serbisë gjithashtu, sikur të mos humbiste asgjë. Këto janë qasje të qarjes. E vlerësoj Ivica Daçiqin, mendoj se ai është një politika i mençur dhe me përvojë, por në këtë rast ai ka propozuar zgjidhje që duket e mirë vetëm në hartë”, ka thënë Ivanoviq.

Ai është i bindur se sa më shumë që Kosova e shqetësuar, “modeli struktural” do të përsëritet, sepse situata është shumë e thjeshtë.

Sipas tij, kjo është zgjidhja më e mirë sepse situata e tanishme nuk është përfundimtare dhe se nuk do të jetë aq sa Serbia ta pranojë atë – ne mund të bisedojmë në Bruksel për 15 apo 29 vjet të tjera, por që asgjë nuk do të zgjidhet sepse askush nuk do të lëvizë nga pozicionet e veta bazike.

Në njërën anë, ka thënë Ivanoviq, se shqiptarët e Kosovës janë në një “turbullirë politike” që do të zgjas së paku një dekadë apo dy cikle zgjedhore.

Më pas, asi shton, që është edhe komuniteti ndërkombëtarë, që në këtë moment kanë shumë çështje tjera, dhe nuk mendon që çështja e Kosovës do të rikthehet në tavolinë deri në momentin që dikush sheh një grimcë të një zgjidhje tjetër, transmeton Klan Kosova.

“Kur çdo gjë është aty ku është, presioni në ne nga disa prej përfaqësuesve të Bashkimit Evropian është një qëndrim personal i individëve apo qëndrimet e shteteve që ata përfaqësojnë. Sidoqoftë, interesat e tyre e tyre janë qartazi në kundërshtim me ato tonat. Ata duan të bëjnë më shumë për t’i dhënë fund kësaj çështjeje, me një lloj njohjeje dhe e heqin atë nga agjenda. Dhe ne, serbët dhe Serbia, duam që kjo çështje të zgjidhet në një mënyrë kualitative, që të mos mbetet në gjenerata pas nesh, për tu marrë vesh për këtë çështje përsëri apo të jetë një bërthamë e një konflikti të ri”, ka thënë Ivanoviq.

Duke reflektuar mbi dialogun e brendshëm në Kosovë, Ivanoviq ka thënë se pajtimi në këtë çështje është natyrisht se i mirë, por që nuk do të prodhojë rezultat.

“Është në rregull të bëhet një marrëveshje me Kosovën, por që ne duhet ta krijojmë një platformë më të gjatë, nuk duhet të jetë një platformë që zgjat as sa një cikël elektoral, apo aq sa mandati zgjatë prej katër vjet”.

“Kjo platformë duhet të mbijetojë së paku dy ose tre cikël elektorale. Është 20 vjet në përparim dhe është e mirë që përfshinë të gjitha elementet e rëndësishme të shoqërisë: pushtetin dhe opozitën, shoqërinë civile, Akademia e Shkencave dhe Arteve, kisha dhe ndoshta mbi të gjitha, serbët e Kosovës. Dhe jo pjesë burokratike, por njerëzit kanë diçka së pari për të thënë, ata që vërtetë jetojnë këtu dhe që ndjejnë atë si një problem që jeton, jo një problem që ata përballen me të”, ka shtuar Ivanoviq.

