Ndërsa Prokuroria Publike e Maqedonisë nuk jep kurrfarë të dhënash për të ndaluarit e rinj eventual dhe për masat e ndërmarra ndaj autorëve të dhunës në 27 prill në Kuvend, njëri nga tre organizatorët e protestave, Igor Durllovski, është dekoruar nga presidenti Gjorge Ivanov për merita për Maqedoninë. Durllovski mirënjohjen e mori në emër të Operas dhe Baletit të Maqedonisë.

Në postimin e presidencës në faqen e facebookut tha se Durllovski u dekorua për prezantimin dhe promovimin e Maqedonisë në fushën e operas dhe baletit, duke kontribuar në këtë mënyrë për pasurimin e kulturës maqedonase. Në ndarjen e dekoratës për merita organizatorit të protestës, përkrah presidentit Ivanov ishte edhe ministrja e Kulturës Elizabeta Kancveska Milevska, e cila natën e 27 prillit ishte gjithashtu përkrah personave të cilët me dhunën uzurpuan sallën e Kuvendit, madje ajo përshëndetej gjatë gjithë kohës me sulmuesit dhe personat me maska në fytyrë.

Durllovski është njëri nga tre organizatorët dhe udhëheqësit e protestave të nismës “Për Maqedoni të përbashkët”, të cilët mbrëmjen e së enjtes kulminoi me rrahje masive të deputetëve të shumicës së re parlamentare brenda ambienteve të Kuvendit, shkruan Alsat-M, përcjellë Klan Kosova.

