18:02, 7 Shtator 2017

Sot, Presidenti Gjorge Ivanov mori pjesë në ceremoninë ceremoniale të rivendosjes së flamurit shtetëror të Republikës së Maqedonisë.

Në ceremoninë e mbajtur në pllajë të Kabinetit të Presidentit, të pranishëm ishin e nxënësit e shkollës fillore “Tihomir Milloshevski” nga Novo Sella e Shkupit, nga shkolla fillore “Aleksandar Zdravkovski” nga fshati Jegunovce i Tetovës dhe nga shkolla fillore “Gjorgjia Pulevski” nga Komuna e Aerodromit.

Në prag të 8 shtatorit – Dita e Pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, Presidenti Ivanov iu drejtua audiencës dhe uroi festën e ditës së nesërme.

-“26 vjet më parë, më 8 shtator, arritëm aspiratën tonë shekullore për një shtet të lirë dhe të pavarur maqedonas. Për 26 vjet ne investojmë në atdheun tonë, në sigurinë e qytetarëve tanë. Ne ushqejmë traditën e bashkëjetesës dhe respektit për diversitetin. Ruajtja e pavarësisë është detyrimi ynë, pa marrë parasysh se çfarë do të sjellë koha. Ne kemi arritur të kapërcejmë shumë sfida, dhe do të ketë shumë të tjera. Por edhe ata të bashkuar do t’i kapërcejnë.”, ka thënë presidenti Ivanov.

Rivendosja e flamurit shtetëror të Republikës së Maqedonisë para Kabinetit të Presidentit në mënyrë tradicionale u krye nga Njësia e Gardës së Armatës së Republikës së Maqedonisë.

Manifestimi i rivendosjes së flamurit shtetëror synon rritjen e ndjenjës dhe respektit për flamurin e Republikës së Maqedonisë si një përfaqësues dhe simbol të shtetësisë së vendit.

