15:46, 10 Maj 2017

Presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov, i është përgjigjur letrës së kryetarit të Kuvendit, Telat Xhaferi për sa i përket dhënies së mandatit për formimin e qeverisë së re Zoran Zaevit.

“Partnerët e koalicionit do të sigurojnë garanci për forcimin e karakterit unitar të shtetit dhe se gjithçka do të jetë në përputhje më Kushtetutën e Maqedonisë”, thuhet në përgjigjen e kreut të shtetit.

Gjithashtu në letër thuhet se “Presidenti Ivanov mbetet në qëndrimin se e ashtuquajtura Platformë e Tiranës dhe asnjë dokument tjetër, akt apo veprim në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë, nuk mund të jetë kusht, e as bazë për formimin dhe punën e Qeverisë së Maqedonisë”.

Ndërkohë në për sa i përket kërkesës së Xhaferit drejtuar Ivanov në lidhje me dhënien e mandatit për formimin e qeverisë së re, shkruhet se “presidenti do të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe praktikën e deritanishme, shkruan shekulli.

Interesante