19:25, 4 Janar 2017

Të hënën, një 40-vjeçar nga Shqipëria është arrestuar në Montevarchi, Arezzo të Italisë për shkak se goditi me thikë bashkëshorten gjatë një konflikti të dhunshëm në familje.

Policia arrestoi shqiptarin, me shtetësi italiane, pas raportimeve që morën nga fqinjët, të cilët dëgjuan britmat e gruas.

Sipas raportimeve, ai e ka goditur disa herë me thikë gruan e tij, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 36-vjeçarja është përpjekur të mbrohej me duar nga goditjet me thikë dhe ka marrë plagë të thella në të dyja krahët.

Ngjarja ndodhi rreth orës 7:30 dhe të pranishëm në banesë ishin edhe dy fëmijët e çiftit. Një ditë më parë, gjykata e Arezzo-s vendosi ndaj tij masën e arrestit me burg./albeu

