18:32, 11 Tetor 2017

Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Uran Ismaili, ka thënë në Info Lokale në Klan Kosova se problemi i madh i kosovarëve për faktin që ende nuk ka sigurime shëndetësore, pritet të marrë fund pasi ai e ka ndërmend të përgatis një plan të detajuar dhe ta prezantojë atë vitin tjetër.

Ismaili theksoi se fillimisht do ta provojnë me një pilot-projekt.

“Me shumë gjasa do ta fillojmë në Prizren, sepse atje ka një regjistrim të pacientëve. Do të shohim se çfarë sëmundje po regjistrohen me shumë, me cka po shërohen e të dhëna të tjera që do të na shërbenin në nivel Kosvove pastaj”.

Ministri ka treguar se janë duke shikuar dhe shqyrtuar sigurime të ndryshme shëndetësore, edhe këto sigurimet e kompanive privat, por edhe të shteteve të tjera, siç është Kroacia.

