9:28, 4 Nëntor 2017

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka premtuar se gjendja në sektorin e shëndetësisë do të përmirësohet, pasi ky sektor më nuk do të nënfinancohet sic ka ndodhur herëve të kaluara, por ka buxhet më të madh se më parë.

Sipas tij, buxheti për këtë sektor do të jetë për herë të parë pas luftës mbi 200 milionë euro, me të cilat ministri Ismaili ka thënë se përmes një menaxhimi më të mirë, do të bëhen lëvizje positive në këtë sektor me prioritet për shtetin.

“Ka reflektim të dallueshëm në buxhetin për shëndetësi për vitin 2018, dhe atë në të gjitha sferat. Ka mbi 10 milionë euro vetëm për barnat. Ky është një lajm i mirë, sepse të dhënat tregojnë se buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, si një sketor i nënfinacuar, kësaj radhe do të ketë mjete më të shumta të cilat do të reflektojnë në investime kapitale, barna esenciale, shtim të stafit mjekësor etj”, ka thënë ministri Ismaili në emisionin Argument Plus.

“Edhe kryeministrit, edhe kryetari i partisë Kadri Veseli, por edhe ministri i Finanacave, Bedri Hamza, kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të ndihmuar këtë sektor i cili është prioritet i të gjithë neve”, ka thënë Ismaili. Më tej, ministri Ismaili ka thënë se buxheti i Ministrisë do të ketë një menaxhim më të mirë gjatë mandatit të tij, dhe në këtë formë, do të arrihet që të shtohet përgjegjshmëria dhe kualiteti i shërbimeve.

Ministri Ismaili ka konfirmuar se vetëm në vitin 2018, do të punësohen edhe 300 mjekë dhe infermierë të ri.

klankosova.tv