16:03, 1 Shtator 2017

Xabi Alonso i mbështet ish-bashkëlojtarët e tij te Real Madrid, Gareth Bale dhe Karim Benzma, pas spekulimeve mbi të ardhmen e tyre në kryeqytetin spanjoll.

Real Madrid nuk arriti më shumë se një barazim me Valencia-n në javën e kaluar, dhe me këtë rast Benzema dhe Bale u kritikuan për humbje të rasteve dhe për formën e tyre jo të mirë.

Forma e tye ka bërë që të ngriten spekulime rreth largimit të mundshëm të tyre nga mbretërit, por Xabi Alonso nuk mendon kështu.

“Ata janë top lojtarë dhe askush nuk mund të dyshojë në atë që e kanë bërë më parë”, tha ai.

“Stinori është shumë i gjatë. Ne kemi luajtur vetëm dy ndeshje. Nuk kam dyshim për Karim e as për Gareth, e as për ndonjë lojtar tjetër sepse të gjithë do të jenë të rëndësishëm”, tha Alonso.

