17:21, 26 Janar 2017

Ish Presidenti meksikan, ka thënë se Meksina nuk do të paguajë për murin të cilin presidenti amerikan Donald Trump, do të ndërtojë në kufi me këtë shtet, shkruan The Independent, transmeton Klan Kosova.

Vincente Fox Quesada, ka deklaruar se Meksika nuk do të japë asnjë kacidhe për atë “mur të dreqit”, pasi Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të ndërtuar murin në kufirin 2000 miljes me Meksikën.

Ai ka thënë se nëse ai do të ndërtojë mur, duhet të ndërtohet nga Qeveria Amerikane.

