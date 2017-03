18:51, 9 Mars 2017

Ish-­presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi paralajmëron se Shqipëria do të përballet me një rrezik të madh në rast se nuk hiqet dorë nga artikulimi se “nuk do të ketë zgjedhje”.

Ish-­kreu i shtetit i ftuar në emisionin “7pa5” në “Vizion Plus” apeloi në drejtim të forcave kryesore politike që të ulen në tryezën e reformës zgjedhore. Bamir Topi, kreu i FRD­se Topi përjashtoi mundësitë e kandidimit të tij në listat e ndonjë partie tjetër përveç FRD.

Sipas ish­kreut të shtetit e gjithë situata e sotme politike e ka fillesën te ndryshimet kushtetuese të vitit 2008.

Një ditë më parë pas një takimi të kryedemokratit Basha me aleatët, PD vendosi që as ajo dhe as aleatët e saj, të mos regjistrohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve; dhe rrjedhimisht të mos hyjnë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 18 qershorit, nëse nuk dorëhiqet kryeministri Rama. Pas këtij vendimi kreu i PAA, Agron Duka firmosi çregjistrimin e kësaj force në KQZ.

