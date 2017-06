15:37, 6 Qershor 2017

Ish portieri i Arsenal, David Seaman do të mirëpriste nënshkrimin e portierit të Anglisë, Joe Hart me klubin e drejtuar nga Arsene Wenger.

30 vjeçari sezonin e fundit e kishte kaluar si huazim te Torino në Serie A, pasi që u konsiderua tepricë për trajneri Pep Guardiola te Manchester City.

The Citizens tash janë në kërkim të Ederson së Benfica në mënyrë që të garojë për numrin një me Claudio Bravo, transmeton Klan Kosova.

“Nëse ndodh të ketë lëvizje është e vështirë ta shohë se ku do të përfundojë Hart, por nëse vjen në Arsenal do të isha shumë i lumtur”, ka thënë Seaman.

“Por nuk mendoj se Hart do ta zinte pozitën për të cilën ai shikon, që të garojë me dikë. Mendoj se ai dëshiron që të shkojë te ndonjë klub ku do të ishte zgjedhja e parë”, ka thënë ish numri një i Arsenal.

