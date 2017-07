Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka paralajmëruar një koalicion të madh PS-PD.

Manjani e argumenton mendimin e tij me faktin që ministrat teknikë s’janë tërhequr pas humbjes, me faktin që po shtyhet në kohë deklarimi i qeverisë së re Rama, si dhe me mos deklarimin në opozitë të PD-së.

Reagimi i plotë

Supozim jo pa bazë

Nxitimi i PD për të rizgjedhur Bashën;

-mostërheqja e ministrave teknikë pas humbjes;

-shtyrja në kohë e deklarimit të qeverisë së re nga Rama dhe

-mos deklarimi i PD që është në opozitë, të çojnë në një konkluzion:

Po gatuhet koalicioni i madh PS-PD!

Justifikimi formal është i fortë: të përballojmë politikisht negociatat për anëtarësim! Janë të vështira e me shumë kosto ç’është e vërteta. Kanë rënë thuajse të gjitha qeveritë që negociuan anëtarësimin në BE.

Arsyeja e vërtetë: të amnistojnë veten nga e shkuara dhe të imunizohen nga veprimtaria e SPAK, që është një institucion i fortë kundër pushtetit!

Morali?! Si gjithmonë, pa moral! Do hiqet një tepsi për të vënë një govatë!

Jam i sigurt që ekziston ky plan! Padyshim më i keqi për demokracinë!

Të shohim a do mund të realizohet!/shekulli