17:35, 6 Prill 2017

Në episodin më të ri të Keeping Up With the Kardashians, Scott Disick, ish-partneri i Korutney Kardashian ai ka pranuar se është puthur me Kourtney në pushimet e tyre të fundit por se Kourtney nuk ia ka kthyer puthjen.

“Unë ende eksitohem nga ajo, nëse kjo është ajo çfarë po pyesni”, tha Scott Disick.

Ai madje ka pranuar se nuk po takohet ende me asnjë vajzë pasi që nuk ndjehet komod.

“Unë kurrë nuk do t’i humb ndjenjat ndaj saj”, kishte rrëfyer ai.