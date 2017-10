16:04, 3 Tetor 2017

Kandidati për Kryetar të Komunës së Drenasit nga NISMA, Isa Xhemajlaj, vizitoi në QKMF “Dr. Hafir Shala” në Drenas.

Çështjet problematike që u paraqitën nga të pranishmit ishin mos-funksionimi i kuzhinës, kërcënimi nga pushteti në shkuarje ndaj punëtorëve të pastrimit me largim nga puna dhe zëvendësimin e tyre kompani private të pastrimit dhe mungesa renovimit të repartit gjinekologjik i cili nuk ë është rinovuar asnjëherë deri me tani.

Xhemajlaj premtoi se gjatë qeverisjes së tij katër vjeçare shëndetësia do të jetë në qendër të vëmendjes ku më seriozitetin më të madh do të trajtohen dhe zgjidhen përfundimisht të gjitha shqetësimet e ngritura.

“Për herë të parë do ju ofrojmë kushte plotësisht të barabarta për të gjithë punëtorët pa dallim pikëpamjeve të tyre politike, ndërsa do të ofrojmë siguri në punë për të gjithë stafin e në veçanti edhe për punëtorët e mirëmbajtjes dhe pastrimit ku askush nuk do të largohet nga puna” thuhet në komunikatën e NISMA-s.

