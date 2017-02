18:16, 9 Shkurt 2017

Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është marrë edhe një herë me deputetin e partisë që drejton, Shpejtim Bulliqi, veç se kësaj herë duket ta ketë ashpërsuar qasjen ndaj tij, transmeton Klan Kosova.

Ky është postimi i plotë i Mustafës në llogarinë e tij në Facebook:

“Ishte nje deputet yni që, për habinë time, tha se të tjerët e ndalën trenin, sepse ai do të arrinte në Kaçanik. Unë ia ktheva se ky do të ishte lajm i mirë për Serbinë, por se lajmi i vertetë (jo i mirë për Serbinë) është se treni nuk do ta kalonte kufirin. Të njëjtit deputet (që akoma vazhdon të thotë se është në LDK) edhe Mali i Zi i ka hyrë shumë thellë”.

