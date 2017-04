14:13, 22 Prill 2017

Partiaku i Kishës Ortodokse Serbe, Irinej, ka komentuar deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atë të presidentit Hashim Thaçi për atë se nëse shqiptarët s’bashkohen dot në Bashkimin Europian, atëherë mbase duhet ta formojnë një union të tyre, njofton Klan Kosova.

“Serbia duhet të gjejë një mjet që në mënyrë diplomatike të kundërshtojë gjithë këtë presion”, ka thënë Patriarku serb për “Kurir”, transmeton Klan Kosova.

Ai ka shtuar se nuk është i shqetësuar për Shqipërinë Etnike për shkak se mendon se kjo është “më shumë dëshirë sesa kërcënim”.

“Mua më duket se shqiptarët me ndihmën e disa miqve tanë të mëparshëm synojnë të arrijnë aspiratat e tyre. Nuk dua as t’i përmend me emra, por e shoh se duan të shkojnë deri në Nish. Pak ju duket, mund të arrijnë deri në Beograd”, tha ai.

klankosova.tv

