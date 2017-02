Për Shën Valentin, përdoruesit e IPKO-s mund t’i shpërblejnë më të dashurit e tyre me një telefon të ri të mençur, i cili vjen i mbushur me shumë minuta, SMS dhe megabajt për të qenë gjithnjë të lidhur.

11:54, 14 Shkurt 2017

IPKO ua ka mundësuar përdoruesve të saj të telefonisë mobile ta festojnë ditën e dashurisë me disa modele të reja të telefonave të mençur dhe komunikim pa limit për dy persona, gjatë gjithë vitit.

Pakoja e re nga IPKO për ditën e Shën Valentinit përfshin 100 minuta brenda rrjetit IPKO, 200 SMS dhe një gigabajt internet në mobil dhe një telefon të mençur, sipas zgjedhjes së përdoruesit.

Pakoja për Shën Valentin mund të kombinohet me modelin fillestar të telefonit – Leagoo Alfa 4 për gjashtë euro në muaj, Blackview E7 që mbështet rrjetin 4G për 10 euro në muaj apo edhe modeli tjetër në ofertë – brezi i ri i Vivax Fly 2 LTE për 12 euro në muaj.

“Si gjithmonë, ne kemi krijuar një ofertë të veçantë për përdoruesit tanë, duke ua bërë të mundur atyre t’i befasojnë më të dashurit e tyre me më shumë se vetëm një dëshirë të mirë. Ne gjithmonë përpiqemi të gjejmë mënyra të reja dhe kreative për t’i mbajtur përdoruesit tanë të lumtur, të bashkuar dhe me komunikim i cili është gjithmonë i përshtatëshm dhe i volitshëm”, ka thënë Alban Kastrati, drejtues i marrëdhënieve me publikun në IPKO.

Përveç përfitimeve të shumta dhe modelit të ri të telefonit, përdoruesi që aktivizon pakon mund të zgjedh një numër të një personi të dashur dhe të komunikojë me të pa limit, për një vit të plotë.

E njëjta ofertë është gjithashtu në dispozicion për përdoruesit e Hej që e kanë aktive pakon Hej3000.

E tëra që përdoruesit duhet të bëjnë që ta marrin pakon e tyre të zgjedhur me një telefon të ri, është të vizitojnë një prej dyqaneve më të afërta të IPKO, dhe të zgjedhin formën e pagesës e cila mund të bëhet e plotë ose me këste me Starcard.

