18:27, 9 Tetor 2017

Përzgjedhësi i përfaqësueses së Kosovës në futboll, Albert Bunjaki, ndeshjen kundër Islandës, e cila luhet sonte, e ka të fundit në krye të Kosovës, pasi me t’u kryer kjo ndeshje ai e ka ndërmend edhe të largohet nga përfaqësuesja.

Bunjaki ka dhënë një intervistë pikërisht para kësaj ndeshje ku ka folur për formacionin kundër Islandës, por edhe për largimin e tij nga përfaqësuesja.

“Islanda është një ndër kombëtaret që luan ndeshje fizike më shumë prandaj jemi munduar që të bëjmë një balancim”, ka deklaruar Bunjaki për Klan Kosovën nga Islanda.

“Sot luajmë me një kombëtare që është në vend të parë. Kjo tregon fuqinë e kundërshtarit”.

Bunjaki ka deklaruar se Kosova do ta bëjë lojën e saj edhe me Islandën, sikur me ekipet e tjera.

“Ne kemi ardhur të vazhdojmë përformancat e mira edhe me Islandën, si në ndeshjet tjera, në të cilat nuk kemi pasur fat në disa raste.

“Kemi bërë të gjitha përgatitjet. Pritjet janë maksimale, nëse na vjen shansi për fitore atëherë presim edhe fitore”.

Bunjaki ka folur edhe për vendimin e tij për t’u larguar nga përfaqësuesja.

“Është një vendim që më herët e kam menduar. Është momenti që unë të vazhdojë rrugën time dhe kombëtarja rrugën e vet. Ka qenë moment shumë i vështirë koha kur e kam marrë këtë punë, por edhe krenari shumë e madhe”.

Bunjaki pohoi se “kam bërë më të mirën e mundshme”.

“Unë e kam ndjerë që e kam obligim të merrem me Kosovën”.

