11:31, 15 Prill 2017

Milan dhe Inter nuk kanë yjet e dikurshëm, por në këtë ndeshje spektakli gjithmonë ka qenë i garantuar.

Derbi i Madoninës këtë herë vjen ndryshe pasi luhet për herë të parë pak pas mesdite pra në orën 12:30.

Interesi i tifozëve për këtë super përballje është i jashtëzakonshëm madje as pozitat e dy skuadrave në tabelën e klasifikimit nuk kanë ndikuar negativisht.

Aktualisht luhet për vendin e 6-të që do të thotë një biletë në edicionin e ardhshëm të Europa League, por sidoqoftë pritshmëritë mbi këtë sfidë janë të mëdha nga dy kampet pasi një fitore në derbin e Madoninës do të shpëtonte sezonin si për Interin ashtu edhe për Milanin.

Zikaltrit do ta nisin ndeshjen me treshen Perisic, Joao Mario dhe Candreva pas shpatullave të Icardit, ndërkohë që Milan do të luajë me tridentin Suso, Bacca dhe Deulofeu.

Inter: Handanovic, Medel, Miranda, Nagatomo, D’Ambrosio, Gagliardini, Kondogbia, Joao Mario, Candreva, Perisic, Icardi.

Milan: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Mati Fernandez; Suso, Bacca, Deulofeu.

