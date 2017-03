Gjiganti italian do që ta transferojë menaxherin e Bluve në radhët e veta në afatin kalimtar veror

9:00, 18 Mars 2017

Inter do t’i ofrojë menaxherit të Chelsea, Antonio Conte, një kontratë prej 13 milionë funtesh në vit për ta transferuar në San Siro.

Kjo do të bënte që ish menaxheri i Juventus të përfitojë dyfishin e pagës, me skuadrën nga Serie A që do t’i ofrojë kontroll të plotë mbi transferime.

