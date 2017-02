23:44, 16 Shkurt 2017

Inter ka shfrytëzuar një opsion në kontratën Luis Muriel për ta transferuar gjatë verës.

Muriel ka një klauzolë prej 28 milionë eurosh, ndërkohë që zikaltrit do t’i dyfishojnë rrogën aktuale që është 900 mijë euro në sezon.

Gjiganti italian do të shfrytëzojë marrëdhëniet e mira me Sampdoria për të gjetur një marrëveshje dhe për të mposhtur konkurrencën me Romën.

