16:03, 15 Prill 2017

Sipas mediave italiane, Inter është afër të transferojë Kostas Manolas, për rreth 45 milionë euro.

Arsene Wenger ka kohë që e kërkon asin e Roma, si edhe rivali i Premierligës, Chelsea.

Por skuadra nga Seria A me shumë gjasë do të sigurojë shërbimet e grekut, që ka refuzuar vazhdimin e kontratës me romakët.

