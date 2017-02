20:45, 26 Shkurt 2017

Derbi lokal në mes të Dritës dhe Gjilanit përfundoi pa fitues.

E interesimi për të parë këtë ndeshje ishte aq i madh, sa që detyroi tifozët që të hynin me dhunë brenda stadiumit, njofton Klan Kosova.

Sipas një qytetari që ka qenë prezent në këtë derbi, biletat ishin shitur – stadiumi ka qenë i mbushur me tifozë, por që tifogrupi “Intelektualët”, ka hyrë me forcë, duke mos përfillur as zyrtarët policorë.

Në videon e mposhte mund të shihni se çka saktësisht ka ngjarë:



Interesante