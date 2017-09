12:08, 6 Shtator 2017

Minstri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, në qeverinë e re do të ketë edhe atë të Integrimit brenda institucionit që drejton. Ai thotë se 2018 do të jetë vendimtar për Shqipërinë, duke qënë se paketat e zgjerimit do të diskutohen në pranverën e vitit të ardhshëm.

“Më vjen keq të them se vitet e shkuara është luajtur shumë me datat por elementi kryesor ku duhet të referohemi është ai konvergjent.Mënyra si funksionojnë institucionet tona, mënyrën si reformohet shteti dhe shoqëria shqiptare, situata ekonomike. Këto janë tema që krijojnë presionin e domosdoshëm në shoqëri në mënyrë që qeveritë, vendimarrësit kryesorë të marrin vendimet e duhura dhe të drejta.Duke qenë se jemi para fillimit të parlamentit të ri, shpresoj shumë që vullneti politik qeveri-opozitë tek ky proces do duhet të demonstrohet me një cilësi më të madhe dhe me një bashkëpunim dhe më të strukturuar se në të kaluarën”.