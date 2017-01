15:50, 26 Janar 2017

Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci ka vlerësuar se inovacioni është faktori kryesor i ndryshimeve të ritmit të zhvillimit ekonomik në vend, prandaj të gjitha institucionet duhet të orientohen drejt mobilizimit të kapitalit njerëzor në këtë fushë.

Këto komente ai i bëri sot në tryezën me temë “Inovacioni dhe Rritja Ekonomike”, të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ku u prezantua edhe anketa me biznese për inovacionin.

Me këtë rast ai tha se ministria që drejton ka përfshirë në agjendë krijimin e një fondi me anë të së cilit do të financohen bizneset e reja dhe ato ekzistuese si dhe bizneset e orientuara në eksport duke shtuar se Kosova në një të ardhme afatmesme duhet të ketë edhe Ministrinë e Inovacionit.

Më tej, Stavileci ka prezantuar faktorët e brendshëm që ndikojnë në zhvillimin e teknologjinë informative në Kosovë, si fushën kryesore në kuadër të inovacionit, respektivisht si promotor i zhvillimit ekonomik, transmeton Klan Kosova.

Interesante